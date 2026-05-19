Ромен Гаврас снимет фильм об ограблении Лувра

Режиссер Ромен Гаврас работает над фильмом об ограблении Лувра, сообщает Le Film français.
Картина будет основана на книге-расследовании «Руки прочь от Лувра» («Main basse sur le Louvre») Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрана, которая выйдет в продажу 27 мая. Издание обещает «захватывающее и ультраконфиденциальное», основанное на «секретных документах» погружение в историю ограбления, произошедшего в прошлом году.
Название фильма, актерский состав и дата выхода пока неизвестны. Как сообщает Le Film français, съемки могут начать уже в следующем году, а фильм будет готов к 2028 году.
Гаврас известен по фильмам «Афина» с Дали Бенссалахом и «Жертвоприношение» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Эвансом. Также он режиссировал клипы для Канье Уэста, Jay-Z, M.I.A., The Last Shadow Puppets и Yung Lean.
Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Преступники похитили 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Мужчины проникли в музей, поднявшись с помощью автовышки на второй этаж. По информации СМИ, автовышка и скутеры, которые использовали воры, в тот день прибыли из одного и того же квартала в коммуне Обервилье, северном пригороде Парижа.