Люси Хейл сыграет модельера в новом ромкоме Питера Хатчингса

Люси Хейл («Милые обманщицы») получила главную роль в ромкоме «Vision Board», пишет Deadline. Съемки фильма начнутся в конце этого года.
Хейл сыграет дизайнера одежды, которая переживает жизненный кризис. Однажды она напивается и создает карту желаний, а на следующее утро просыпается в идеальной реальности. Теперь у нее есть особняк в Малибу, успешный модный бренд и идеальный роман. Однако вскоре героиня понимает, что теряет саму себя.
Сценарий к фильму написал Морган Мэтсон. Режиссером выступит Питер Хатчингс, который уже работал с Хейл над фильмами «Мой любимый враг» и «Что ведет меня к тебе».