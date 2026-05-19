В Москве утиной семье помогли пройти 2 километра до пруда

В Москве прохожие помогли утиной семье добраться до парка с прудом. Историей поделилась пользовательница инстаграма* Настя (@nu_poshli).
Все произошло в районе станции МЦД Стрешнево. Семье огарей с утятами нужно было пройти около двух километров до парка «Покровское-Стрешнево» — по обочине и через несколько перекрестков. Птиц сопровождали двое людей, которые помогали им безопасно добраться до воды.
Когда утки наконец дошли до пруда, возникла новая сложность: местные птицы не сразу приняли новеньких и начали прогонять их со своей территории. По словам Насти, все камыши уже были заняты другими утками, поэтому семье пришлось искать укромное место, чтобы отдохнуть после дороги.
На следующий день Настя вернулась в парк и проверила, как чувствуют себя огари. Утята поселились у моста, где есть камыши, и, по ее словам, выглядели хорошо. Местные утки тоже успокоились, а новая семья уверенно плавала в пруду.
Первая серия «утиной истории» набрала более 500 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях переживали за птиц и просили продолжения. «Теперь переживаю за них, как за своих», — написала Настя.
