В Уганде запретили рукопожатия из-за вспышки лихорадки Эбола

Фото: bill wegener/Unsplash

Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия в стране из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщило издание Nile Post со ссылкой на постоянного секретаря ведомства Диану Атвайн. 

По словам чиновницы, мера направлена на снижение физического контакта между людьми и предотвращение распространения высокозаразного вируса. В Уганде на сегодняшний момент подтвердили два случая заражения лихорадкой Эбола, завезенной из Демократической Республики Конго

Один из подтвержденных пациентов, гражданин Конго, скончался в больнице Кибули. Другой заболевший находится на лечении в изоляционном центре национальной референсной больницы Мулаго.

Минздрав развернул группы наблюдения и реагирования для отслеживания контактов и мониторинга возможных очагов заражения. Власти призывают граждан избегать рукопожатий, объятий и любых ненужных прикосновений.

Они напоминают, что лихорадка Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных. Также людям рекомендуется соблюдать строгую гигиену: часто мыть руки с мылом, использовать антисептики и немедленно сообщать о подозрительных симптомах — лихорадке, рвоте, кровотечениях и сильной слабости.

Атвайн заверила, что ситуация остается под контролем, а система здравоохранения Уганды имеет опыт борьбы с подобными вспышками. Ранее страна уже несколько раз успешно сдерживала лихорадку Эбола благодаря улучшенным системам экстренного реагирования и эпидемиологического надзора.

