Режиссер «Переходного возраста» снимет ремейк «Побега» Сэма Пекинпы

Режиссер Фил Барантини снимет для Netflix ремейк «Побега» Сэма Пекинпы, пишет The Hollywood Reporter. Ранее Барантини выступал режиссером сериала «Переходный возраст».



Сценарий напишет Питер Крейг («Город воров», «Бэтмен» и «Плохие парни навсегда»). Крейг также будет продюсировать проект вместе с партнером Брайаном Унклессом.



Оригинальный фильм со Стивом МакКуином и Эли МакГроу в главных ролях вышел в 1972 году. Сюжет был посвящен грабителю банков, которого освободили из тюрьмы в обмен на новое ограбление.



Сценарий написал Уолтер Хилл на основе романа Джима Томпсона. В 1994 году Роджер Доналдс снял ремейк ленты. В нем сыграли Алек Болдуин и

Ким Бейсингер.