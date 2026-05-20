Режиссер Фил Барантини снимет для Netflix ремейк «Побега» Сэма Пекинпы, пишет The Hollywood Reporter. Ранее Барантини выступал режиссером сериала «Переходный возраст».
Сценарий напишет Питер Крейг («Город воров», «Бэтмен» и «Плохие парни навсегда»). Крейг также будет продюсировать проект вместе с партнером Брайаном Унклессом.
Оригинальный фильм со Стивом МакКуином и Эли МакГроу в главных ролях вышел в 1972 году. Сюжет был посвящен грабителю банков, которого освободили из тюрьмы в обмен на новое ограбление.
Сценарий написал Уолтер Хилл на основе романа Джима Томпсона. В 1994 году Роджер Доналдс снял ремейк ленты. В нем сыграли Алек Болдуин и
Ким Бейсингер.
Режиссер «Переходного возраста» снимет ремейк «Побега» Сэма Пекинпы
Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: «Побег»
Режиссер Фил Барантини снимет для Netflix ремейк «Побега» Сэма Пекинпы, пишет The Hollywood Reporter. Ранее Барантини выступал режиссером сериала «Переходный возраст».