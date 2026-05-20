Китай продлит безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

Китай продлит безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.
«Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран», — сказал он.
Согласно решению китайских властей, россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней. Безвизовый режим распространяется на поездки с туристическими, деловыми, транзитными и частными целями, включая посещение родственников и друзей.
Пробный безвизовый режим для россиян Китай ввел 15 сентября 2025 года сроком на один год. Позже в России на основе принципа взаимности также разрешили гражданам КНР находиться в стране без визы до 30 дней.