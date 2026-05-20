По «Рику и Морти» снимут полнометражный фильм

Создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон официально подтвердил, что по культовому мультсериалу готовится полнометражный фильм.
Постановщиком проекта станет Джейкоб Хэр — один из ключевых режиссеров и супервайзеров шоу, работающий над сериалом с четвертого сезона.
О разработке фильма Хармон рассказал в интервью CinemaBlend накануне премьеры девятого сезона. По его словам, команда даже не рассматривала сторонних режиссеров, так как создатели сразу решили доверить проект человеку, который давно работает внутри франшизы.
Шоураннер сериала Скотт Мардер отметил, что именно Хэр во многом отвечает за визуальный стиль и атмосферу последних сезонов. Создатели уверены, что новый сезон станет одним из лучших за долгое время, а будущий фильм продолжит эту линию.
Пока неизвестно, выйдет картина в кинотеатрах или станет эксклюзивом стриминга HBO Max. Подробности сюжета также держатся в секрете.
Сейчас «Рик и Морти» продлен уже до 12-го сезона, а юбилейный, десятый сезон выйдет в следующем году. Премьера девятого сезона состоится 24 мая на Adult Swim.