Ленинградский вокзал в Москве 22 мая откроется после реконструкции

Ленинградский вокзал в Москве планируют открыть 22 мая, пишет «Msk1». Он был закрыт на реконструкцию с августа 2024 года.



В число работ входили перепланировка внутренних помещений, обновление фасада здания и благоустройство привокзальной территории, в том числе установка дебаркадера. Кроме того, был построен прямой выход в метро. С помощью него можно пройти на станцию «Комсомольская», не заходя в здание вокзала.



Еще на вокзале изменилась нумерация путей. Новая система идет слева направо: от пути № 1 до пути № 12. С первого по пятый путь принимают поезда дальнего следования, с шестого по двенадцатый — пригородные поезда.



Ленинградский вокзал — старейший железнодорожный вокзал Москвы. Его строительство происходило в 1844–1851 годах. Первая крупная реконструкция вокзала прошла в 1934 году. Затем работы проводили в 1970-е и 1990-е годы, а в новое время — в 2018 году.



Недавно в Москве отказались проводить торги по продаже Рижского вокзала из‑за отсутствия заявок. Аукцион должен был состояться 29 апреля. Земельный участок передадут новому собственнику в субаренду.