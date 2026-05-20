Фестиваль ходьбы «10 тысяч шагов» пройдет в Москве 7 июня

Департамент спорта Москвы 7 июня проведет фестиваль ходьбы «10 000 шагов», говорится на сайте mos.ru. Он станет частью проекта «Лето в Москве».



Площадкой станет ВДНХ. Сбор участников фестиваля начнется в 9.00. В 12.00 они начнут путь по маршруту. Каждый получит бейдж-карту со специальной меткой, ее будут считывать на контрольных точках маршрута. Участникам можно пройти эти пункты в любом порядке. Тот, кто сможет это сделать, получит памятные сувениры.



В мероприятии будут участвовать около двух тысяч участников проекта «Московское долголетие». Для них сделают отдельные стартовые площадки в парках столицы.



К событию присоединятся спортсмены Александр Панжинский, Никита Филиппов, Илья Авербух, Никита Нагорный, телеведущая Алла Михеева, актриса Екатерина Стриженова и другие. Они проведут общую зарядку на главной сцене в начале фестиваля.