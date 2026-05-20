Лауреатка Нобелевки призналась, что использует ИИ при работе над новым романом

Польская писательница и лауреатка Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук использует искусственный интеллект при работе над новым романом. Об этом она сказала на встрече с участниками форума Impact в Познани, пишет MyCompanyPolska.pl.
Токарчук отметила, что написание обширных романов становится экономически невыгодным. Она предположила, что авторам может помочь «симбиотическое сотрудничество с искусственным интеллектом». По ее мнению, писатели из-за специфики ремесла «быстрее и теснее всех снюхаются с инструментами вроде ИИ», поскольку нейросети работают на обширном и ассоциативном сопоставлении фактов.
По словам Токарчук, она оформила подписку на «самую продвинутую версию одной языковой модели» и была удивлена тем, как ИИ «расширяет горизонты и углубляет творческое мышление». Писательница призналась, что иногда просит нейросеть проанализировать идею и спрашивает у нее: «Дорогая, как бы нам это красиво развить?»
При этом она предупредила, что с нейросетями нужно быть осторожнее: они могут затягивать в диалог, уводить от первоначальной цели и галлюцинировать. В качестве примера Токарчук рассказала, что во время работы над новым романом спросила у ИИ, под какие песни ее герои могли танцевать несколько десятилетий назад. Модель предложила несколько вариантов, а затем добавила Golec Łorkiestra — польскую группу, основанную в 1998 году, причем с ошибкой в названии (на самом деле коллектив называется Golec uOrkiestra).
Несмотря на галлюцинации и ошибки нейросетей, Токарчук считает использование этой технологии в художественной литературе мощным преимуществом. При этом она испытывает «щемящую печаль по уходящей эпохе».
«Сердце болит от того, что уходит традиционная литература, которую месяцами пишут в одиночестве, — дело жизни, созданное в голове полностью осознающего себя, конкретного индивидуума. Мне чертовски жаль в этом всем Бальзака, Чорана и неповторимого Набокова, потому что, несмотря на мой энтузиазм, я не верю, что какой-либо современный чат-бот когда-нибудь сможет заговорить так изысканно», — призналась писательница.
На той же встрече Токарчук заявила, что ее новый роман, премьера которого ожидается осенью, станет последним в ее карьере. Она объяснила это физической усталостью от долгой работы над большими текстами, их экономической нецелесообразностью, а также тем, что «современный читатель панически ищет предельно простые истории». В дальнейшем автор планирует сосредоточиться на рассказах.
Слова Токарчук вызвали бурную реакцию в соцсетях. Пользователи начали спорить о том, где проходит граница между использованием ИИ как инструмента и передачей ему части авторской работы.
«Если кто-то использует ИИ для генерации идей, стиля или фрагментов текста, можем ли мы по-прежнему говорить о том же типе творчества, что и раньше? Я прочитал несколько книг Ольги Токарчук, и, как только услышал об этом интервью, меня охватило какое-то отвращение», — признался комментатор на реддите.
Одна из пользовательниц соцсети X задалась вопросом: как теперь объяснить абитуриентам, что они не могут использовать ИИ, если его применяет нобелевская лауреатка? В обсуждениях также звучала мысль, что старшее поколение все активнее защищает нейросети, тогда как молодые пользователи, наоборот, устали от низкокачественного ИИ-слопа.
Как отмечает K Mag, в соцсетях быстро появилась трактовка, будто нобелевская лауреатка «пишет книги с помощью ИИ», хотя она говорила о технологии как об инструменте для общения, вдохновения и развития идей.
К обсуждению подключились и представители литературной среды. Польский писатель Щепан Твардох заявил в фейсбуке*: «Я должен был бы потерять разум, чтобы в таком достойном и благородном занятии, как литература, прибегать к сотрудничеству с языковой моделью. Если бы я так делал, то напоминал бы самому себе велосипедиста из популярного мема, который собственноручно вставляет палку в спицы».
Токарчук ответила на критику, опубликовав заявление в соцсетях. Она подчеркнула, что ни один из ее текстов, включая новый роман, не написан с помощью ИИ. По словам писательницы, она использует большие языковые модели «на тех же принципах, что и большинство людей» — как «инструмент, который позволяет быстрее собирать материалы и проверять факты». При этом, отметила Токарчук, она дополнительно верифицирует информацию, полученную таким способом.
