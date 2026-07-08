Суд оставил в силе закон, лишивший Электрозавод охранного статуса

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих инстанций по групповому иску «Архнадзора» и жителей Москвы, которые хотели оспорить изменения в законодательстве об охране памятников. Об этом сообщили в телеграм-канале «Глазами инженера».
В 2024 году Мосгордума приняла закон «Об объектах культурного наследия». Он лишил охранного статуса около 1500 выявленных памятников архитектуры. Среди них — Электрозавод, театр «Современник», ансамбль Крутицкого подворья, включая башни и Святые ворота с Крутицким теремком, вестибюли станций метро «Арбатская», «Смоленская» и «Сокольники» и другие объекты.
В июне 2025 года представители «Архнадзора» подали в Мосгорсуд иск против мэрии. В иске они отметили, что новый московский закон противоречит федеральному. Мосгорсуд этот иск не удовлетворил. Судьба объектов, утративших охранный статус, будет зависеть от решений собственников и городских властей.
Электрозавод построили в 1910–1920-х годах по проекту архитектора Георгия Евланова. Комплекс выполнен в неоготическом стиле и считается одним из самых выразительных образцов кирпичной промышленной архитектуры Москвы. С 2000-х годов помещения в здании сдавались в аренду. Там разместились офисы, склады, студии и мастерские. С 2020–2021 годов территорией занимается ГК «Эталон».