Суд оставил в силе закон, лишивший Электрозавод охранного статуса

В июне 2025 года представители «Архнадзора» подали в Мосгорсуд иск против мэрии. В иске они отметили, что новый московский закон противоречит федеральному. Мосгорсуд этот иск не удовлетворил. Судьба объектов, утративших охранный статус, будет зависеть от решений собственников и городских властей.



Электрозавод построили в 1910–1920-х годах по проекту архитектора Георгия Евланова. Комплекс выполнен в неоготическом стиле и считается одним из самых выразительных образцов кирпичной промышленной архитектуры Москвы. С 2000-х годов помещения в здании сдавались в аренду. Там разместились офисы, склады, студии и мастерские. С 2020–2021 годов территорией занимается ГК «Эталон».