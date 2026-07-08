Стали известны номинанты на премию «Эмми». Их перечень опубликовали на сайте Академии телевизионных наук и искусств США.
На награду в категории «Лучший драматический сериал» претендуют «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь Семи Королевств», «Рай», «Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Друзья и соседи».
Номинантами в категории «Лучший комедийный сериал» стали «Начальная школа „Эбботт“», «Медведь», «Никто этого не хочет», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Убийства в одном здании», «Терапия» и «Бухта вдов».
Премию за лучший мини-сериал или анталогию могут получить «Чудовище внутри меня», «Грызня», «Во всем виновата она», «ГКС Сент-Луис» и «История любви». В актерских номинациях претендентами на награду стали:
Лучший актер в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун — «Рай»
Руфус Сьюэлл — «Дипломатка»
Гари Олдман — «Медленные лошади»
Марк Руффало — «Задание»
Ноа Уайли — «Питт»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Чейз Инфинити — «Заветы»
Кэрри Кун — «Позолоченный век»
Кери Расселл — «Дипломатка»
Рэй Сихорн — «Одна из многих»
Зендея — «Эйфория»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
Билли Крудап — «Утреннее шоу»
Патрик Болл — «Питт»
Шон Хатоси — «Питт»
Герран Хауэлл — «Питт»
Джек Лоуден — «Медленные лошади»
Карлос Мануэль Весга — «Одна из многих»
Том Пелфри — «Задание»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Каролина Выдра — «Одна из многих»
Тейлор Дирден — «Питт»
Фиона Дуриф — «Питт»
Эллисон Дженни — «Дипломатка»
Кэтрин ЛаНаса — «Питт»
Сепиде Моафи — «Питт»
Джулианна Николсон — «Рай»
Лучший приглашенный актер в драматическом сериале
Колман Доминго — «Эйфория»
Эрнест Харден-младший — «Больница Питт»
Джефф Хиллер — «Одна из многих»
Джефф Кобер — «Одна из многих»
Джонатан Прайс — «Медленные лошади»
Брэдли Уитфорд — «Дипломатка»
Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале
Бриттани Аллен — «Больница Питт»
Таль Андерсон — «Больница Питт»
Тина Ивлев — «Больница Питт»
Мириам Шор — «Одна из многих»
Мерритт Уивер — «Позолоченный век»
Шейлин Вудли — «Рай»
Лучший актер в комедийном сериале
Стив Карелл — «Рустер»
Мэттью Риз — «Бухта вдов»
Джейсон Сигел — «Терапия»
Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
Яхья Абдул-Матин II — «Чудо-человек»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Кинта Брансон — «Начальная школа „Эбботт"»
Эль Фаннинг — «У Марго проблемы с деньгами»
Лиза Кудроу — «Возвращение»
Джин Смарт — «Хитрости»
Айо Эдебири — «Медведь»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
Пол У. Даунс — «Хитрости»
Колман Доминго — «Четыре сезона»
Харрисон Форд — «Терапия»
Ник Офферман — «У Марго проблемы с деньгами»
Стивен Рут — «Бухта вдов»
Майкл Юри — «Терапия»
Тайлер Джеймс Уильямс — «Начальная школа „Эбботт"»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Дейл Дикки — «Бухта вдов»
Ханна Айнбиндер — «Хитрости»
Джанелл Джеймс — «Начальная школа „Эбботт"»
Мэг Штальтер — «Хитрости»
Мишель Пфайффер — «У Марго проблемы с деньгами»
Кейт О’Флинн — «Бухта вдов»
Джессика Уильямс — «Терапия»
Лучший приглашенный актер в комедийном сериале
Майкл Дж. Фокс — «Терапия»
Бретт Голдстин — «Терапия»
Хеймиш Линклейтер — «Бухта вдов»
Кристофер Макдональд — «Хитрости»
Роб Райнер — «Медведь»
Коннор Сторри — Saturday Night Live
Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале
Лесли Бибб — «Хитрости»
Джейми Ли Кертис — «Медведь»
Бетти Гилпин — «Бухта вдов»
Черри Джонс — «Хитрости»
Лори Меткаф — «Хитрости»
Кэйтлин Олсон — «Хитрости»
Лорен Уидман — «Хитрости»
Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме
Джейсон Бейтман — «Черный кролик»
Чарли Ханнэм — «Монстры: История Эда Гина»
Оскар Айзек — «Грызня»
Риз Ахмед — «Наживка»
Мэттью Риз — «Чудовище внутри меня»
Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме
Линда Карделлини — «ГКС. Сент-Луис»
Кэри Маллиган — «Грызня»
Джой Сандэй — «ГКС. Сент-Луис»
Дакота Фаннинг — «Во всем виновата она»
Юн Е-джон — «Грызня»
Лори Меткалф — «Монстры: История Эда Гина»
Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме
Джейсон Бейтман — «ГКС. Сент-Луис»
Дэвид Харбор — «ГКС. Сент-Луис»
Ричард Гэдд — «Получеловек»
Ричард Дженкинс — «ГКС. Сент-Луис»
Чарльз Мелтон — «Грызня»
Ник Офферман — «Смерть от молнии»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме
Линда Карделлини — «ГКС. Сент-Луис»
Грейс Гаммер — «История любви»
Кайли Спейни — «Грызня»
Наоми Уоттс — «История любви»
Юн Ё-джон — «Грызня»
Констанс Зиммер — «История любви»