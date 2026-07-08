Госдума приняла закон о диджитализации «Почты России»

Госдума приняла закон о мерах по модернизации «Почты России», пишет РБК. Он вступит в силу с 1 сентября.



В ходе обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый документ должен спасти эту структуру. «Давайте постараемся сделать все, чтобы „Почта“ возродилась, была эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной, почтальоны получали бы хорошие зарплаты, и работа почтальона была престижной», — сказал он.



Помимо прочего, закон вводит новую систему электронных юридически значимых сообщений. С помощью нее государственные органы, а также Банк России смогут направлять юридически значимые сообщения, уведомления, извещения и требования в личные кабинеты пользователей на «Госуслугах». В таком же формате можно будет получать платежные документы за ЖКУ.



Для всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей на портале «Госуслуги» автоматически создадут электронные почтовые ящики. Пользование ими будет платным. Среди других нововведений — прием электронных платежей в пользу «Почты России» без комиссии банков, размещение рекламы на доставляемых платежных документах, а также оптимизацие графиков работы почтовых отделений.