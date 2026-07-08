Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом говорится в заявлении организации.



«Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства», — говорится в тексте обращения. Решение приняли в соответствии с обновленными рекомендациями исполнительного совета Международного олимпийского комитета.



Сборные будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое они имели на момент их заморозки. Демонстрация государственной символики РФ будут разрешать на отдельных соревнованиях по усмотрению FIVB и Европейской конфедерации волейбола.



FIVB отстранила россиян от международных турниров в марте 2022 года. Недавно стало известно, что ФИФА тоже обсудит снятие запрета на участие всех российских команд. Это произойдет после того, как МОК рекомендовал спортивным федерациям отменить ограничения, касающиеся спортсменов из РФ.