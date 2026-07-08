Минкульт предложил увеличить лимит «Пушкинской карты»

Министерство культуры предложило распространить действие программы «Пушкинская карта» на цирки. Проект постановления опубликовали на федеральном портале.
Кроме того, номинал карты хотят увеличить с пяти до семи тыс. рублей. Из них на мероприятия государственных цирков хотят выделить сумму в размере двух тысяч. В случае одобрения инициативы изменения вступят в силу с 1 сентября.
Программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Она предназначена для молодых людей от 14 до 22 лет. С ее помощью они могут бесплатно посещать культурные события.
В феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что картой пользуются почти 13 млн человек. За пять лет действия программы по ней приобрили более 100 млн билетов.