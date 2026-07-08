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Блогерша Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: ler_chek

Российская блогерша Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии. Об этом сообщил в соцсетях партнер девушки, аргентинский танцовщик Луис Сквиччиарини.

По его словам, Валерия Чекалина (это настоящее имя Лерчек) прошла очередной курс лечения 1 и 2 июля. На пятый день у нее начались сильные боли в животе.

«Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего химия в организме накопилась и дала такой эффект», — поделился Сквиччиарини.

Он отметил, что состоянии Лерчек контролируют с помощью лекарств и средств для восстановления микрофлоры. В ближайшее время блогерша получит также таргетную терапию.

Всего Валерии предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии. Чекалина проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина.

В конце июня Лерчек дала интервью ютуб-журналистке Надежде Стрелец. «Афиша Daily» писала, что рассказала инфлюенсер о своей жизни и борьбе с раком четвертой стадии — и как отреагировали на ее откровения соцсети.

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