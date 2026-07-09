Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом «Эмми»

Натуралист и кинорежиссер Дэвид Аттенборо стал самым возрастным номинантом «Эмми», пишет Deadline. В мае ему исполнилось 100 лет.



Телеведущий в этом году получил сразу две номинации «Эмми» как выдающийся рассказчик. Их присвоили за докфильмы «Дэвид Аттенборо. История о гориллах» (Netflix) и «Дэвид Аттенборо: Океан» (National Geographic).



В прошлом году натуралист был номинирован на звание лучшего рассказчика за документальный сериал для Би-би-си под названием «Азия». Ранее Аттенборо уже трижды становился лауреатом в этой номинации, последний раз — в 2020 году.



Аттенборо родился 8 мая 1926 года в Великобритании. Он побил предыдущий рекорд старейшего номинанта на премию «Эмми» — телепродюсера Нормана Лира. Ему было 99 лет и 11 месяцев, когда он получил номинацию в 2022 году. К моменту вручения прайм-тайм-премии «Эмми» в 2022 году Лиру исполнилось 100 лет.