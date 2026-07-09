Россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова

Rambler& Co и «Самокат» выяснили, какие летние моменты из детства россияне хотели бы пережить снова. Результаты исследования, в котором поучаствовали 2030 человек от 18 до 60 лет со всей России, есть у «Афиши Daily».
Каждый пятый опрошенный хотел бы снова провести целый день на реке или озере. Еще 19% респондентов мечтают снова играть во дворе до позднего вечера. Столько же хотели бы вернуться в деревню к бабушке и дедушке. О поездке в летний лагерь вспомнили 13% участников исследования, а о семейном путешествии — 12%. При этом 16% признались, что лето во взрослом возрасте им нравится больше.
Главными ассоциациями с летом опрошенные назвали отпуск (21%), поездки на море (18%) и отдых на даче (17%). Еще 10% связывают сезон с пикниками и природой, столько же — с закатами и рассветами. Долгие прогулки выбрали 9%, а спорт на свежем воздухе — 5%.
Главным летним вкусом россияне считают ягоды: клубнику, малину и черешню выбрали 40% респондентов. На втором месте оказался арбуз (29%). В топ также вошли шашлык (8%), мороженое (5%) и свежая зелень (5%).
По данным «Самоката», в июне 2026 года спрос на голубику вырос на 130% год к году, на малину — на 41%, на клубнику — на 13%. Арбузы покупают почти в полтора раза чаще, чем дыни, а спрос на них за год увеличился на 35%.
Не всем лето нравится безоговорочно. Главными минусами этого времени года россияне назвали сильную жару (23%) и насекомых (22%). Еще 17% пожаловались на необходимость работать летом, 15% — на большое количество людей в местах отдыха. При этом 15% заявили, что любят лето таким, какое оно есть.
Ранее Rambler& Co и «Купер» узнали, ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали. Оказалось, что большинство считает самым важным на таких мероприятиях музыку. Помимо этого, многим важна атмосфера, комфорт и удобная локация. Для каждого второго особую роль играет гастрономический опыт.