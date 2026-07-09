Россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова

Каждый пятый опрошенный хотел бы снова провести целый день на реке или озере. Еще 19% респондентов мечтают снова играть во дворе до позднего вечера. Столько же хотели бы вернуться в деревню к бабушке и дедушке. О поездке в летний лагерь вспомнили 13% участников исследования, а о семейном путешествии — 12%. При этом 16% признались, что лето во взрослом возрасте им нравится больше.