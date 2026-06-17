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Музыка, вкусная еда и атмосфера: ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Евгений Матвеев

Большинство россиян ходят на летние музыкальные фестивали ради хорошей музыки. При этом почти каждый второй особенно ценит вкусную еду. А треть посетителей идут за неповторимой атмосферой. Об этом стало известно из совместного исследования Rambler&Co и аналитиков «Купера».

Более трети опрошенных (38%) ходят на летние музыкальные фестивали. 21% респондентов посещают такие мероприятия время от времени, а 17% — ежегодно. Четверть респондентов (26%) никогда не ходили на подобные ивенты, но хотели бы в будущем. 36% опрошенных никогда не задумывались о таком отдыхе.

Большинство считают самым важным на летних фестивалях музыку. 36% респондентов приходят на любимых исполнителей, 15% хотят открыть для себя новых артистов. Еще 4% ценят на таких мероприятиях электронные сцены и диджей-сеты. Более трети (34%) заявили, что им особенно важна атмосфера.

Помимо музыки, посетители ценят комфорт, удобную навигацию, наличие зон отдыха, места в тени и грамотно выстроенную инфраструктуру. Немаловажные факторы — удобная локация, доступность транспорта, интерактивы, мастер-классы, локальные маркеты, а также общая приятная эстетика и наличие фотозон.

Более четверти респондентов обязательно посещают фудкорт, для каждого пятого еда — важная часть опыта. По данным сервиса доставки «Купер», шаурма сейчас — самое популярное блюдо на музыкальных фестивалях. На втором месте пицца. Лапша вок тоже среди самых востребованных блюд.

Главной составляющей атмосферы летних фестивалей респонденты называют возможность подпевать с друзьями во весь голос, снимать видео и фото, танцевать даже под незнакомую музыку. 

Опрос проходил с 4 по 11 июня 2026 года на медиаресурсах Rambler&Co. В нем поучаствовали более 2 тыс. респондентов. 
 

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