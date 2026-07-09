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Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Shutterstock/VPales

Ученик школы № 57 в Москве Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, хочет пересдать экзамен. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. В прошлый раз, когда я сдавал экзамен 8 июля, у меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо, и считаю, что надо быть чуть внимательнее», — сказал он.

Шаницын рассказал, что допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части. «Я начал готовиться к ЕГЭ в 10-м классе. Уделял я на самом деле немного времени на подготовку… Я готовился, решал задачи, которые в школе давали», — добавил Александр.

Выпускник сдавал русский язык, профильную математику и физику. Для поступления он выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ. 

Недавно московская школьница Екатерина Малкова первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов — за русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. 

Теперь она выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в МГУ, МФТИ или РХТУ имени Менделеева. Она подала документы в МФТИ.

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