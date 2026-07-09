Ко дню рождения «Купер» сделал доставку из ресторанов бесплатной. Акция продлится до конца июля

В этом году ко дню рождения сервис доставки «Купер» запустил летнюю кампанию «Озеленеть как круто». Вместо традиционного праздничного промо бренд объединил летние активности вокруг фирменного зеленого цвета. Кампания строится на простом наблюдении: именно летом улицы, парки и дворы становятся зеленее, поэтому любой зеленый объект — от деревьев и газонов до городских пространств — может стать поводом вспомнить о сервисе.