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Ко дню рождения «Купер» сделал доставку из ресторанов бесплатной. Акция продлится до конца июля

Афиша Daily
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Фото: Pexels

В этом году ко дню рождения сервис доставки «Купер» запустил летнюю кампанию «Озеленеть как круто». Вместо традиционного праздничного промо бренд объединил летние активности вокруг фирменного зеленого цвета. Кампания строится на простом наблюдении: именно летом улицы, парки и дворы становятся зеленее, поэтому любой зеленый объект — от деревьев и газонов до городских пространств — может стать поводом вспомнить о сервисе. 

В честь дня рождения до конца июля заказы из ресторанов пользователям бесплатно привезут курьеры «Купера». Сервис также проанализировал ресторанные заказы и выяснил, какие блюда и напитки пользуются наибольшей популярностью. 

Абсолютным лидером в 2026 году остается чизбургер. Этим летом предпочтения пользователей сохранились: самым популярным бургером в июне тоже стал чизбургер. В топ пицц вошли «Четыре сезона», пепперони и итальянская, среди роллов и суши — сет «На компанию», «Филадельфия» с гребешком и «Филадельфия» с лососем.

Среди десертов чаще всего выбирали пирожки с вишней и карамельный десерт. Среди холодных напитков лидируют молочный коктейль с черешней, милкшейк и лимонад с манго, а среди горячих — капучино и латте.

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