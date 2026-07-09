YouTube, несмотря на ограничения, наращивает аудиторию в России

Дневная аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на ограничения, действующие с 2024 года. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на исследование группы компаний «Родная речь». За январь — май 2026 года среднесуточный охват видеосервиса увеличился на 4% и достиг 22,4 млн пользователей.



Лидером рынка по-прежнему остается «VK Видео». По данным Mediascope, средняя дневная аудитория сервиса в первом полугодии составила 42 млн пользователей без учета просмотров через встроенные плееры на сторонних сайтах.