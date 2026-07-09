YouTube, несмотря на ограничения, наращивает аудиторию в России

Дневная аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на ограничения, действующие с 2024 года. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на исследование группы компаний «Родная речь». За январь — май 2026 года среднесуточный охват видеосервиса увеличился на 4% и достиг 22,4 млн пользователей.
Лидером рынка по-прежнему остается «VK Видео». По данным Mediascope, средняя дневная аудитория сервиса в первом полугодии составила 42 млн пользователей без учета просмотров через встроенные плееры на сторонних сайтах.
Рост показал и сервис «Яндекс Видео»: его дневной охват увеличился на 7,5% — до 6,1 млн пользователей. При этом в компании напоминают, что «Яндекс Видео» — не отдельная платформа, а видеопоиск внутри поисковой системы.
Согласно исследованию, охват Rutube за тот же период снизился на 13,6%, до 7,2 млн пользователей. В «Газпром-медиа» с такими оценками не согласились и заявили, что, по данным Mediascope, средняя дневная аудитория сервиса превышает 20 млн человек.
Эксперты связывают устойчивую популярность YouTube с привычками аудитории и качеством контента. По их словам, все больше пользователей узнают способы обхода ограничений, а российским платформам пока не хватает собственной библиотеки авторского контента и более эффективных рекомендательных алгоритмов, чтобы полностью конкурировать с американским сервисом. При этом преимуществом «VK Видео» и других отечественных платформ остается интеграция в крупные цифровые экосистемы.