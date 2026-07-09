Вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким

Судя по тизеру, экранизация заметно отойдет от литературного первоисточника. В сериале представители Земли действуют гораздо менее скрытно, напрямую вмешиваются в жизнь планеты и используют огнестрельное оружие. Кроме того, согласно ранее раскрытому синопсису, Румата будет искать в Арканаре своего пропавшего отца.