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Вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Wink

Стриминг Wink представил первый тизер сериала «Трудно быть богом», снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Шоу получит восемь серий, по часу каждая.

Действие разворачивается на далекой планете, переживающей эпоху, похожую на Средневековье. Земляне тайно наблюдают за развитием местной цивилизации и стараются незаметно направлять ее к прогрессу. Один из таких агентов — дон Румата, который живет при дворе короля государства Арканар.

Видео: Wink

Судя по тизеру, экранизация заметно отойдет от литературного первоисточника. В сериале представители Земли действуют гораздо менее скрытно, напрямую вмешиваются в жизнь планеты и используют огнестрельное оружие. Кроме того, согласно ранее раскрытому синопсису, Румата будет искать в Арканаре своего пропавшего отца.

Главную роль исполнил сербский актер Александар Радойичич. В сериале также снялись Равшана Куркова, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Федор Лавров и Виктория Исакова.

Премьера состоится на Wink, позже сериал покажут в эфире НТВ. Релиз намечен на 2026 год.

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