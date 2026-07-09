Вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким

Стриминг Wink представил первый тизер сериала «Трудно быть богом», снятого по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Шоу получит восемь серий, по часу каждая.
Действие разворачивается на далекой планете, переживающей эпоху, похожую на Средневековье. Земляне тайно наблюдают за развитием местной цивилизации и стараются незаметно направлять ее к прогрессу. Один из таких агентов — дон Румата, который живет при дворе короля государства Арканар.
Судя по тизеру, экранизация заметно отойдет от литературного первоисточника. В сериале представители Земли действуют гораздо менее скрытно, напрямую вмешиваются в жизнь планеты и используют огнестрельное оружие. Кроме того, согласно ранее раскрытому синопсису, Румата будет искать в Арканаре своего пропавшего отца.
Главную роль исполнил сербский актер Александар Радойичич. В сериале также снялись Равшана Куркова, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Федор Лавров и Виктория Исакова.
Премьера состоится на Wink, позже сериал покажут в эфире НТВ. Релиз намечен на 2026 год.