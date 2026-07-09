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Умерла британская певица Бонни Тайлер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @bonnietylerofficial

Умерла британская певица Бонни Тайлер. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте исполнительницы.

Артистке было 75 лет. Она скончалась в больнице в Португалии. Близкие попросили уважать приватность семьи после известия о кончине.

В мае Тайлер потребовалась срочная операция на кишечнике. Ее также вводили в искусственную кому.

Настоящее имя звезды — Гейнор Хопкинс. Она родилась 8 июня 1951 года, в городе Скьюэн в Великобритании.

Среди известных хитов певицы — «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» и «It’s a Heartache». В 2026 году у певицы должны были состояться более 20 концертов в Европе. Последний раз Тайлер выходила на сцену в марте, тогда артистка устроила шоу в Лондоне.

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