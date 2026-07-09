Умерла британская певица Бонни Тайлер. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте исполнительницы.



Артистке было 75 лет. Она скончалась в больнице в Португалии. Близкие попросили уважать приватность семьи после известия о кончине.



В мае Тайлер потребовалась срочная операция на кишечнике. Ее также вводили в искусственную кому.