Умерла британская певица Бонни Тайлер. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте исполнительницы.
Артистке было 75 лет. Она скончалась в больнице в Португалии. Близкие попросили уважать приватность семьи после известия о кончине.
В мае Тайлер потребовалась срочная операция на кишечнике. Ее также вводили в искусственную кому.
Настоящее имя звезды — Гейнор Хопкинс. Она родилась 8 июня 1951 года, в городе Скьюэн в Великобритании.
Среди известных хитов певицы — «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» и «It’s a Heartache». В 2026 году у певицы должны были состояться более 20 концертов в Европе. Последний раз Тайлер выходила на сцену в марте, тогда артистка устроила шоу в Лондоне.