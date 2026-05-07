Певицу Бонни Тайлер госпитализировали в Португалии

Фото: @bonnietylerofficial

Британскую певицу Бонни Тайлер экстренно госпитализировали в Португалии. Об этом сообщил Entertainment Weekly.

74-летней артистке потребовалась срочная операция на кишечнике. По словам представителей Тайлер, она прошла успешно. Сейчас певица восстанавливается в больнице в Фару.

Тайлер планировала выступить на музыкальном фестивале Summerlust на Мальте 22 мая, а затем дать концерт в Германии 30 мая. Состоятся ли эти выступления, неясно.

В 2026 году у певицы должны состояться более 20 концертов в Европе. Последний раз Тайлер выходила на сцену в марте, тогда артистка устроила шоу в Лондоне.

В Португалии певица находится, поскольку у нее есть дом в этой стране. Тайлер решила завести недвижимость в регионе Алгарве много десятилетий назад. Впервые влюбилась в португальский юг артистка в конце 70-х.

