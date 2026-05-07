Американец запустил дроны, чтобы курьеры наконец смогли найти его дом

Фото: Inside Edition/YouTube

Житель Калифорнии Том БетДжордж придумал необычный способ помочь курьерам, которые постоянно не могли найти его дом. Он запустил в небо дроны, складывающиеся в светящиеся подсказки для водителей. Об этом пишет People.

БетДжордж живет в Линдене, в отдаленном районе Калифорнии. По его словам, курьеры часто путали подъездную дорожку или вовсе не могли добраться до дома. Мужчина пытался решить проблему обычными способами: оставлял инструкции к заказам, установил дорожный указатель и даже редактировал точку на GoogleMaps, но это не помогло.

Тогда БетДжордж, который владеет компанией Magical Light Shows и занимается световыми шоу, решил использовать дроны. На видео, опубликованном Storyful, грузовик службы доставки сначала останавливается у неправильного въезда. В этот момент в небе появляется надпись: «Неправильная подъездная дорожка. Сдайте назад».

Когда водитель продолжает путь, дроны складываются в новые подсказки: «Вот так, продолжайте ехать» и «Сюда». Под последней надписью появляется стрелка, указывающая на правильный поворот. После того как курьер доставляет посылку, дроны показывают смайлик и надпись «Спасибо», а затем спускаются и садятся на траву.

Видео: @StoryfulNews/YouTube

БетДжордж также опубликовал ролик в TikTok. Видео набрало более 1 млн просмотров. В комментариях пользователи шутят, что такая навигация явно «не для их налогового уровня». На реплику «Скажи, что у тебя есть деньги, не говоря, что у тебя есть деньги» БетДжордж ответил: «Иронично, но световые шоу как раз и оплачивают наши счета».

