Собянин: до конца 2026 года в Москве запустят еще 11 беспилотных трамваев

К концу 2026 года на улицах Москвы появятся еще 11 беспилотных трамваев. Таким образом, их общее количество достигнет 15, сообщил мэр Сергей Собянин.
По словам главы города, они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами. А к 2030 году примерно две трети столичного парка трамваев станут беспилотными.
Первый в РФ беспилотный трамвай запустили в сентябре 2025 года. Он следует по маршруту №10 метро «Щукинская» — улица Кулакова на северо-западе Москвы. Транспорт перевез уже более 100 тыс. пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения.
Сейчас в городе ходят уже четыре беспилотных трамвая. Часть работает в тестовом режиме: они изучают маршрут и составляют высокоточную карту.