Netflix показал трейлер мистического сериала «Городок» от братьев Даффер

Фото: Netflix

Netflix выпустил трейлер мистического сериала «Городок». Его премьера состоится 21 мая.

По сюжету пенсионер Сэм Купер переезжает в уютное сообщество в пустыне Нью-Мексико, которое быстро раскрывает свою темную сторону.

После загадочного и пугающего происшествия Сэм понимает, что за внешним спокойствием скрывается опасность. Когда его предупреждения игнорируют, он находит союзников среди других жителей — людей, которых общество привыкло недооценивать. Вместе они начинают расследование, пытаясь раскрыть тайну.

Главную роль в сериале исполнил Альфред Молина. В актерский состав также вошли Джина Дэвис, Элфри Вудард и Билл Пуллман. Продюсированием проекта занимались Мэтт Даффер и Росс Даффер — авторы хита «Очень странные дела».

