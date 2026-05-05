Количество прослушиваний Джастина Бибера на Spotify выросло на 1800% после Coachella

Выступление Джастина Бибера на Coachella привело к резкому увеличению прослушиваний его песен на Spotify — на 1800%.

Артист стал одним из главных хедлайнеров фестиваля, разделив сцену с Сабриной Карпентер и Karol G. Для Бибера это было долгожданное возвращение на сцену в США после перерыва с 2022 года.

Если до фестиваля его треки собирали в среднем около 22 млн прослушиваний в неделю, то сразу после выступлений показатель достиг 431 млн. Даже спустя время интерес остается высоким — почти 300 млн стримов за последнюю неделю.
 

Ранее стало известно, что Джастин Бибер установил личный рекорд по количеству ежемесячных слушателей в Spotify, достигнув отметки в 138 млн.

Выступление Бибера на Coachella стало самым громким за последние четыре года, подчеркивают СМИ. В соцсети фестиваль получил название «Биберчелла».

