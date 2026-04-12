Джастин Бибер устроил на сцене Coachella караоке, подпевая своим песням с YouTube

В начале выступления артист исполнил треки с альбомов 2025 года «Swag» и «Swag II». А к середине концерта шоу стало напоминать караоке-вечеринку. Бибер принялся включать с YouTube на ноутбуке свои детские хиты и подпевать им. Иногда он ставил песни, которые захотел сам, а иногда те, что попросили фанаты. Среди прочих со сцены прозвучали «Baby», «Beauty and a Beat», «Never Say Never» и «Confident».