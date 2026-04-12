Джастин Бибер устроил на сцене Coachella караоке, подпевая своим песням с YouTube

Джастин Бибер дал свой самый крупный концерт за последние годы, выступив хедлайнером на фестивале Coachella.
Как отмечает The Hollywood Reporter, шоу получилось предельно минималистичным. Почти весь сет Бибер провел на сцене один ― без подтанцовки, смен костюмов или сложных декораций. Другие люди появлялись лишь изредка: пара гитаристов выходила на несколько песен, а еще к Биберу присоединились специальные гости — Tems, Wizkid, Dijon и The Kid Laroi.
В начале выступления артист исполнил треки с альбомов 2025 года «Swag» и «Swag II». А к середине концерта шоу стало напоминать караоке-вечеринку. Бибер принялся включать с YouTube на ноутбуке свои детские хиты и подпевать им. Иногда он ставил песни, которые захотел сам, а иногда те, что попросили фанаты. Среди прочих со сцены прозвучали «Baby», «Beauty and a Beat», «Never Say Never» и «Confident».
Видео на трек «Sorry» зависло во время загрузки, и музыкант стал жаловаться на качество связи: «Wi-Fi, ну давай, чувак».
Бибер включил с ютуба и несколько немузыкальных видео ― с самим собой, где он врезается в стеклянную дверь, еще одно, на котором он ругается на папарацци в 2025 году, и даже пару роликов с мемами.
Это было самое крупное живое выступление Бибера за последние четыре года: ранее он отменил мировой тур Justice из-за проблем со здоровьем. В 2022 году у поп-звезды парализовало правую половину лица из-за синдрома Рамсея Ханта — осложнения после опоясывающего лишая.