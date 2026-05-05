Суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа

Дело завели после драки Гуфа с другим мужчиной, которая произошла 23 октября 2024 года в бане в Подмосковье. Музыкант и Саруханян поссорились с мужчиной Михаилом М и похитили у него телефон. Кроме того, Саруханян скручивал потерпевшего, а рэпер угрожал ему и несколько раз нанес мужчине удары по лицу. Обоим предъявили обвинение в грабеже с применением насилия, но позже статью переквалифицировали на «Самоуправство».