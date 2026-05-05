Временные блокировки мобильного интернета 5 мая в Москве завершили

Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.



Домашние сети и вайфай в Москве работают штатно. При повторных ограничениях операторы связи заранее предупредят абонентов, добавило ведомство.



«Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», — говорится в сообщении.



В Москве ограничат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая. Операторы связи рекомендовали использовать вайфай для доступа в интернет, а для голосовых звонков — включить функцию VoLTE в настройках смартфона.



В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ограничения связи связаны с вопросами безопасности. В апреле он также заявлял, что работа интернета в стране будет нормализована, как только исчезнет необходимость в этих мерах.