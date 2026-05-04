«Дьявол носит Prada-2» дебютировал в прокате с 233,6 млн долларов

Фото: 20th Century Studios

«Дьявол носит Prada-2» собрал в дебютный уик-энд 77 млн долларов в США и Канаде и 156,6 млн на международных рынках. Об этом пишет Variety.

Итого глобальные сборы за первые три дня составили 233,6 млн долларов. Для Мерил Стрип это лучший старт в карьере по всем показателям: он побил мировые сборы «Мамма Mia! 2» (90 млн долларов в 2018 году). Для Эмили Блант это тоже рекорд: мировой дебют «Дьявол носит Prada-2» превзошел 180,4 млн «Оппенгеймера».

Производственный бюджет сиквела оценивается в 100 млн долларов, что значительно больше, чем 35 млн у первого фильма. Оригинальный фильм вышел в 2006 году и собрал по миру более 326 млн долларов.

В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.

В российский прокат «Дьявол носит Prada-2» выйдет только после 11 мая. Это связано с решением кинотеатров не показывать зарубежное кино на майских праздниках. Вместо него зрители увидят фильмы «Литвяк» о летчице истребительной авиации во времена Великой Отечественной войны и «Ждун-2» об инопланетянине, который возвращается на Землю.
 

