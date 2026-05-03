Адам Скотт пытался попасть в шестой «Восставший из ада» после смерти своего персонажа в четвертом

Фото: Apple TV

Звезда «Парков и зон отдыха» и «Разделения» Адам Скотт рассказал, что пытался попасть в шестой фильм культовой хоррор-франшизы «Восставший из ада» в надежде, что кастинг-директора не вспомнят, что его герой погиб в четвертой ленте.

Скотт дебютировал в кино в 1996 году в фильме «Восставший из ада 4: Кровное родство», сыграв Жака — помощника аристократа, вызвавшего демонессу. Вскоре после сделки с Адом Жаку откусили лицо и вырвали сердце.

Но годы спустя актер получил приглашение на пробы в шестой фильм. «Я такой: "Стоп, я же снимался в четвертой части". Но работа была нужна. Я пошел на пробы и подумал: "Может, они не заметят?"» — рассказал Скотт в эфире Late Night With Seth Meyers.

В зале ожидания он увидел в кабинете продюсера того самого четвертого «Восставшего из ада» и просто прикрылся бумагами. «Не сработало», — резюмировал ведущий Late Night. «Нет! Какого черта?» — ответил актёр.

Фильм, по словам Скотта, получился «очень, очень дерьмовым», но для него в 1996-м это был первый шаг в большое кино. «Мне было все равно, дерьмовый он или нет, я просто был счастлив, что у меня есть работа», — рассказал актер.

