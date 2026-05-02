Актеры смогут получить две номинации в одной категории «Оскара». Запретили сценарии, написанные ИИ

Премьеру «Нарнии» Греты Гервиг перенесли на февраль 2027 года
LEGO выпустил конструктор в виде консоли Sega
Диего Луна присоединился к актерскому составу лайв-экшн-ремейка «Рапунцель»
Вышел трейлер документального фильма о Мартине Шорте
Ричард Гир и Дайана Силверс снимутся в романтической драме «Асимметрия» по роману Лизы Холлидей
В разработку запустили сериал по игре Atomfall
Эванджелин Лилли раскритиковала Disney за увольнения художников Marvel
Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady of the Flowers» к 30-летию дебютного альбома
В Сан-Франциско проведут первые в истории гонки сперматозоидов
Режиссер «Хорошего мальчика» снимет хоррор полностью на дроны
Городской выпускной в этом году пройдет на ВДНХ 26 июня
Дублер Дэниела Рэдклиффа поставит спектакль о жизни до и после несчастного случая на съемках
Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы в Голливуде
Звезда «Пип-шоу» Мэтт Кинг был парализован после редкого инсульта
Суд постановил выдворить иностранца из России из-за отзыва на юбку на маркетплейсе
Оливия Родриго объявила мировой тур в поддержку нового альбома
Мерил Стрип рассказала, что ее раздражало в Голди Хоун на съемках ленты «Смерть ей к лицу»
Гинцбург: новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения
Иэн Сомерхолдер влез в долги после ухода из актерской профессии и был вынужден распродать имущество
Режиссер Энди Серкис рассказал, что Вигго Мортенсен думает о Джейми Дорнане в роли Арагорна
Московский клуб «Шизич» закрывается
Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку после допуска к мероприятию россиян
В раннем доступе вышла Heroes of Might and Magic: Olden Era
Вышел трейлер фильма «Степные боги» о детях времен Великой Отечественной войны
Звезда «Игры престолов» Мейзи Уильямс появится в триллере «Ignition»
Семья из США воссоединилась с котом через семь лет после его пропажи
Бэнкси установил статую в центре Лондона
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление женщин

Актеры смогут получить две номинации в одной категории «Оскара». Запретили сценарии, написанные ИИ

Фото: Martin Vorel/Libreshot

Американская киноакадемия внесла изменения в правила «Оскара». Новые нормы вступят в силу уже на 99-й церемонии, которая пройдет в 2027 году.

Актерские категории

  • Исполнители смогут получить несколько номинаций в одной категории, если их работы войдут в пятерку лидеров по голосованию. Раньше при двух сильных главных ролях в год команды часто «понижали» одну из них до второстепенной, чтобы повысить шансы на номинацию.
  • К рассмотрению допускаются только роли, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия.

Сценарий

  • На «Лучший сценарий» могут претендовать только тексты, написанные человеком. Академия оставила за собой право запрашивать дополнительную информацию об использовании ИИ и степени человеческого авторства в любом фильме.

Международный фильм

  • Несколько картин из одной страны теперь могут претендовать на номинацию.
  • Фильм получит автоматическую номинацию, если выиграет главный приз одного из шести фестивалей: Канны («Золотая пальмовая ветвь»), Венеция («Золотой лев»), Берлин («Золотой медведь»), «Сандэнс» (Гран-при мирового кино), Торонто (приз «Платформа») или «Пусан» (приз за лучший фильм).
  • В этой категории номинируется сам фильм, а не страна. Награду от лица творческой группы принимает режиссер.

Другие категории

  • «Лучший кастинг» — теперь будут вручать три статуэтки вместо двух.
  • «Лучшая операторская работа» — будет составлен фиксированный шорт-лист из 20 фильмов в предварительном туре голосования (ранее был диапазон от 10 до 20).
  • «Лучший грим и прически» — члены цеха должны посетить хотя бы один из двух финальных круглых столов для права голоса в предварительном туре.
  • «Лучшие визуальные эффекты» — все члены академии обязаны посмотреть трехминутные ролики «До и после» с презентации Bake-Off для участия в финальном голосовании.
