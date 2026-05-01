Режиссер Энди Серкис рассказал, что Вигго Мортенсен думает о Джейми Дорнане в роли Арагорна

Режиссер Энди Серкис в подкасте «Happy, Sad, Confused» сообщил, что у Вигго Мортенсена нет обид на Джейми Дорнана. Актер полностью поддерживает кандидатуру нового Арагорна в предстоящем фильме «Властелин колец: Охота на Голлума».
«Я действительно не хочу сейчас вдаваться в подробности и собираюсь оставить все обсуждения кастинга. Но могу сказать, что мы в восторге от того, что Джейми снимается в этом фильме. Я имею в виду, мы, знаете ли, абсолютно в восторге. И, кстати, Вигго тоже», — сказал Серкис.
Помимо режиссуры, Серкис также вернется к роли Голлума, которую он играл в оригинальной трилогии. В числе вернувшихся актеров — Иэн Маккеллен в роли Гэндальфа, Элайджа Вуд в роли Фродо Бэггинса и Ли Пейс в роли Трандуила. Впервые во франшизе «Властелин колец» появятся Кейт Уинслет в роли Маригол и Лео Вудолл в роли Хальварда.
Премьера картины «Властелин колец: Охота на Голлума» состоится 17 декабря 2027 года. Действие в ленте развернется между событиями «Хоббита» и «Властелина Колец: Братство Кольца». Сюжет сосредоточится на погоне за Голлумом: Арагорн отправится в опасный поход, чтобы поймать его до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца.