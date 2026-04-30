Бэнкси установил статую в центре Лондона
Звезда «Игры престолов» Мейзи Уильямс появится в триллере «Ignition»
Семья из США воссоединилась с котом через семь лет после его пропажи
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление женщин
ABC продлил сериал «Клиника» на новый сезон
В Москве открывается новая концертная площадка «Pravda Лето»
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстайн поддаются велению сердца в трейлере ромкома «Офисный роман»
Продажи шашлыка сократились за год на 10%
Режиссер «Покидая Неверленд» раскритиковал байопик о Майкле Джексоне
Клэр Дейнс сыграет главную роль в сериале Netflix «Lovesick» от Сары Трим
Глава Take-Two считает, что выход GTA 6 заставит игроков взять больничный на работе
Фильмы о московских нефорах, дагестанском джазе и легендах Севера покажут на Beat Film Festival
В Москве возобновили прокат самокатов и велосипедов
В Москве выставили на торги этаж в усадьбе внучки купца Саввы Морозова
Финн Вулфхард анонсировал новый альбом «Fire from the Hip» и представил первый сингл
Chanel представила «голые» сандалии из круизной коллекции 2026/2027
Опрос: 58% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным
Вышел тизер-трейлер фильма по Resident Evil
В Москве открылась театральная мастерская для подопечных благотворительных фондов
Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году
В Москве открылся сезон фонтанов
Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер и раскритиковал травлю в сети
К Дню Победы на Киностудии Горького проведут бесплатные экскурсии, мастер-класс и кинопоказ
Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык
Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году
В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык
Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»

Вышел трейлер фильма «Степные боги» о детях времен Великой Отечественной войны

Фото: предоставлено пресс-службой

Киностудия «Соль» опубликовала трейлер фильма «Степные боги» — экранизации одноименного романа Андрея Геласимова, автора идеи сериала «Нулевой пациент». Лента откроет в мае Забайкальский международный фестиваль.

Она расскажет о мальчике Петьке, чей отец возвращается с фронта летом 1945 года. Радость Петьки омрачает болезнь лучшего друга Валерки, с которым во время войны он каждый день «ходил искать Гитлера».

Чтобы спасти Валерку, Петька вынужден обратиться за помощью к пленному врачу-японцу. Вместе с ним ребенку предстоит пройти множество испытаний и разгадать тайну, которую скрывают степные боги, говорится в синопсисе.

Режиссером проекта выступил Олег Асадулин («Возвращение попугая Кеши», «Новогодний ол инклюзив»). Роли исполнили Светлана Иванова («Легенда № 17»), Остап Риммен («Полярный»), Павел Чинарев («Девятаев»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Дзюнсукэ Киносита («Повелитель ветра»).

Актерский состав дополнили Владимир Стеклов («Нулевой пациент»), Дарья Екамасова («Анора»), Наталья Павленкова («Легенды наших предков»), Ольга Лапшина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Алина Ходжеванова («Монастырь»), Сергей Грузинов («Мир! Дружба! Жвачка!»). Продюсером «Степных богов» стал Денис Ковалевский, известный по «Филателии» и «Простому карандашу».

Картина выйдет на киноэкраны 21 мая. Ее сценарий написал Михаил Зубко («Кентавр», «Первый на Олимпе»). Операторскую работу в ленте выполнил Михаил Келим, художником выступила Татьяна Черникова (оба — «Баранкины и камни силы»).

