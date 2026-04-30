Вышел трейлер фильма «Степные боги» о детях времен Великой Отечественной войны

Киностудия «Соль» опубликовала трейлер фильма «Степные боги» — экранизации одноименного романа Андрея Геласимова, автора идеи сериала «Нулевой пациент». Лента откроет в мае Забайкальский международный фестиваль.
Она расскажет о мальчике Петьке, чей отец возвращается с фронта летом 1945 года. Радость Петьки омрачает болезнь лучшего друга Валерки, с которым во время войны он каждый день «ходил искать Гитлера».
Чтобы спасти Валерку, Петька вынужден обратиться за помощью к пленному врачу-японцу. Вместе с ним ребенку предстоит пройти множество испытаний и разгадать тайну, которую скрывают степные боги, говорится в синопсисе.
Режиссером проекта выступил Олег Асадулин («Возвращение попугая Кеши», «Новогодний ол инклюзив»). Роли исполнили Светлана Иванова («Легенда № 17»), Остап Риммен («Полярный»), Павел Чинарев («Девятаев»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Дзюнсукэ Киносита («Повелитель ветра»).
Актерский состав дополнили Владимир Стеклов («Нулевой пациент»), Дарья Екамасова («Анора»), Наталья Павленкова («Легенды наших предков»), Ольга Лапшина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Алина Ходжеванова («Монастырь»), Сергей Грузинов («Мир! Дружба! Жвачка!»). Продюсером «Степных богов» стал Денис Ковалевский, известный по «Филателии» и «Простому карандашу».
Картина выйдет на киноэкраны 21 мая. Ее сценарий написал Михаил Зубко («Кентавр», «Первый на Олимпе»). Операторскую работу в ленте выполнил Михаил Келим, художником выступила Татьяна Черникова (оба — «Баранкины и камни силы»).