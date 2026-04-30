ABC продлил сериал «Клиника» на новый сезон

Телеканал ABC объявил о продлении возрожденного сериала «Клиника» на второй сезон.

Премьера проекта привлекла около 9 млн зрителей за первую неделю, а спустя 35 дней показатель вырос до 11 млн на всех платформах. Кроме того, шоу стало самой популярной комедией канала среди аудитории от 18 до 49 лет.

В вышедшем в феврале сезоне Зак Брафф, Дональд Фейсон и Сара Чок вновь исполняют главные роли, а также выступают продюсерами. Джуди Рейес и Джон К.МакГинли вернулись к образам Карлы и доктора Кокса. Сюжет разворачивается вокруг Джей Ди и Терка, которые снова вместе работают в больнице и сталкиваются с изменившимся миром медицины и новыми интернами.

Ранее создатель «Клиники» Билл Лоренс выразил надежду на второй сезон. «Я так счастлив и благодарен, что кому-то еще есть дело до этого сериала. Мы все скрестили пальцы в надежде, что нам позволят сделать еще много серий, но мы очень надеемся», — сказал он.

Тогда шоураннер также раскрыл планы на возвращение еще одного героя оригинального состава. Доктор Келсо (Кен Дженкинс) не появился в первых девяти эпизодах, но, по словам Лоренса, обязательно вернется, если сериал получит продолжение.

