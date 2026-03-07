Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Создатель сериала «Клиника» надеется на второй сезон

Афиша Daily
Фото: 20th Television

Создатель культового ситкома «Клиника» Билл Лоуренс впервые прокомментировал перспективы возрожденного сезона после триумфального старта. Об этом сообщает Variety.

Премьера собрала 11,36 млн зрителей за пять дней, став лучшим комедийным дебютом на ABC за последний год.

«Я так счастлив и благодарен, что кому-то еще есть дело до этого сериала. Мы все скрестили пальцы в надежде, что нам позволят сделать еще много серий, но мы очень надеемся», — сказал Лоуренс.

Шоураннер также раскрыл планы на возвращение еще одного героя оригинального состава. Доктор Келсо (Кен Дженкинс) не появился в первых девяти эпизодах, но, по словам Лоуренса, обязательно вернется, если сериал получит продолжение.

Сейчас «Клиника» лидирует в рейтингах ABC среди взрослой аудитории 18–49 лет, а на Rotten Tomatoes держит 90% одобрения критиков.
 

