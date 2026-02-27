Нам всем снова пора в «Клинику»: каким получилось возвращение легендарного сериала?

Джей Ди (Зак Брафф), построивший карьеру врача-частника, впервые почти за двадцать лет возвращается в клинику. Доктор Кокс (Джон К.МакГинли) больше не может кошмарить новичков (времена поменялись, теперь никого не оскорбить). Терк (Дональд Фейсон) теперь не веселый, а душный, Эллиот (Сара Чок) просто грустная, а Карла (Джуди Рейес) — единственный признак стабильности в этом мире. У нее с Терком трое детей, одной из дочерей мужчина дает кличку Случайность — это один из лучших гэгов первой серии. Их тут достаточно, как и скитов из фантазий Джей Ди (вот их бы лучше не было).
Новая «Клиника» — это не стыдно, отвратительно или кринжово. Что само по себе достижение для ребута сериала, премьера которого состоялась в 2001 году. Но и вопросов первые две серии оставили порядочно, настолько хаотично они смотрятся.
Создатель сериала Билл Лоренс и его сценаристы хорошо чувствуют своих персонажей, поэтому к каждому подобрали удачную интонацию, балансирующую между историями классических сезонов и мыслью «а что было бы, попади они в мир современной морали?». Отсюда — классные детали с тем, как себя чувствует доктор Кокс, через что проходят Терк и Эллиот и как после 40 осваивается Джей Ди. У всех этих персонажей даже за первые пару серий наберется по несколько трогательных совместных сцен, потому что если Лоренс чем-то и умеет наделять героев, так это человечностью.
Нюанс в том, что эти проблемы тут нужны как декорация для отдельной сцены. Потому что неожиданные переживания Терка из первой серии растворяются уже во второй, будто их и не было. Там он поддерживает Эллиот — и никто не удивится, если к третьей серии ничего не будет значить уже этот эпизод.
Потому что здесь — иронично, но в духе времени — авторы устраивают эмоциональный спидран. Ты не успеваешь вовлечься и хоть что-то прочувствовать, кроме того что знакомые тебе десятилетиями персонажи сталкиваются с проблемами совсем взрослых людей. И да, если не знать лор оригинальной «Клиники», нельзя почувствовать вообще ничего.
Само собой, есть и новое поколение врачей. Достаточно карикатурных и понятных: вот пробивная девушка-хирург, нацеленная на успех, вот ее коллеги-интерны — задумчивый циник, витающий в облаках романтик, идеалистка-оптимистка и… девушка с тиктоком, которая всех раздражает своей нацеленностью на контент. Потом оказывается, что благодаря рекламным интеграциям она уже отбила свое медицинское образование.
Тут «Клиника» кивает в сторону другого поколения и как бы говорит: «Не такие уж они и плохие». Но через этих — пока что — картонных персонажей все же прорывается то, что их писали люди, максимально далекие от новых героев. Хоть в культурном плане, хоть в возрастном. И это немного портит общий флоу сериала и его привлекательность для поколений, которые уже не росли на «Клинике» в средних и старших классах школы.
Главная сила оригинальной «Клиники» — это пазл человеческих эмоций и отношений, который складывался если не годами, то сезонами. Люди смотрели не за тем, как развивается карьера Джей Ди или разваливаются его любовные истории — это был скорее дополнительный фон. История «Клиники» — про то, как люди растут, развиваются и становятся лучше, пока параллельно работают врачами. Как и «Тед Лассо» — вероятно, худший сериал про футбол в истории человечества, но один из самых чутких рассказов про людей на современном телевидении.
Осталось понять, что будет с этой «Клиникой» дальше. Лучшие моменты первых серий интригуют и заставляют ждать еще пару эпизодов, чтобы понять, что будет с этими персонажами дальше. Худшие — это ред-флаги, кричащие о том, что фокус все больше будет уходить на выдавливание ностальгических слез, которые даже у самых преданных фанатов закончатся еще до конца этого сезона. Да и нужен ли сериал «Клиника» кому-то, кроме тех самых фанатов? Скорее всего, нет. Главное, чтобы это понимал сам Билл Лоренс, — тогда все будет хорошо.
Пока что маятник может развернуться в любую из сторон, поэтому и аккуратные 5 Бобов Келсо из 10. Дальше их может стать хоть 10, хоть 0. Но балл стоит накинуть за камбэк Уборщика, который состоится уже в следующих сериях.