Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек

В новом сезоне Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чалк вновь исполняют главные роли, а также выступают продюсерами. Джуди Рейес и Джон К. МакГинли вернулись к образам Карлы и доктора Кокса. Сюжет разворачивается вокруг Джей Ди и Терка, которые снова вместе работают в больнице и сталкиваются с изменившимся миром медицины и новыми интернами.