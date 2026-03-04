Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек

Фото: 20th Television

Возрожденный ситком «Клиника» стартовал на ABC с достойными результатами. Об этом сообщает Deadline.

За первые пять дней после премьеры, состоявшейся 25 февраля, эпизод собрал 11,36 млн зрителей по всем платформам, включая телеэфир, повторы и стриминг на Hulu и Disney+.

Показатель более чем вдвое превысил аудиторию прямого эфира (4,4 млн) и стал лучшим для комедийного сериала ABC за последний год. Возвращение культового шоу спустя 17 лет также возглавило рейтинги стриминговых дебютов канала.

В новом сезоне Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чалк вновь исполняют главные роли, а также выступают продюсерами. Джуди Рейес и Джон К. МакГинли вернулись к образам Карлы и доктора Кокса. Сюжет разворачивается вокруг Джей Ди и Терка, которые снова вместе работают в больнице и сталкиваются с изменившимся миром медицины и новыми интернами.

Среди приглашенных звезд — Ванесса Байер, Рэйчел Билсон, Нил Флинн и Криста Миллер. В эпизоде 4 марта Эллиот предстоит непростой разговор с пациентом, а Джей Ди откроет для себя мир онлайн-рейтингов врачей.
 

