Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом

Фото: «Атмосфера кино»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» поделился с «Афишей Daily» эксклюзивным фрагментом «Вверх по волшебному дереву» ― британо-американской киносказки с Эндрю Гарфилдом («Новый Человек-паук»). Картина выйдет в российский прокат 7 мая.

В основе фильма одноименная серия книг Энид Блайтон. По сюжету семья переезжает из города в деревню — к свежему воздуху, огороду и жизни без гаджетов. Однажды младшая дочь находит в лесу огромное дерево: если забраться на его верхушку, можно попасть в Волшебное королевство, где летают автобусы, стоят дома из шоколада, а зелья исполняют желания.

Видео: «Атмосфера кино»

Режиссером выступил Бен Грегор, а сценарий написал Саймон Фарнаби — лауреат BAFTA, работавший над второй и третьей частью «Приключений Паддингтона», а также фильмом «Вонка».

Вместе с Гарфилдом в каст вошли Ребекка Фергюсон («Дюна»), Клэр Фой («Корона», «Человек на Луне»), Дженнифер Сондерс («Красиво жить не запретишь»), Джессика Ганнинг («Олененок») и Никола Коклан («Бриджертоны»).

Британская писательница Энид Блайтон выпустила «Заколдованный лес», первую книгу из серии «Истории Волшебного дерева», в 1939 году. Впоследствии она опубликовала еще три истории: «Приключения в Заоблачной стране», «Путешествие в подземное царство» и «Наверх за чудесами».

