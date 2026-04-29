Фонд борьбы с лейкемией провел благотворительный вечер при поддержке «Афиши Daily»

На благотворительном вечере «Самое время жить», который организовал Фонд борьбы с лейкемией, собрали 14,8 млн рублей на помощь подопечным организации. «Афиша Daily» выступила информационным партнером мероприятия.
Оно прошло в отеле «The St. Regis Москва Никольская». В этом году вечер посвятили теме времени. Его ведущим выступил Валдис Пельш. В событии приняла участие актриса Дина Корзун — она рассказала со сцены историю подопечной фонда Веры Кироненко.
Мероприятие поддержали также писатель Бронислав Виногродский и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Одна из гостей вечера получила подарок от «Афиши Daily» — билеты на музыкальный фестиваль Пикник Афиши.
Собрать деньги на поддержку людей, столкнувшихся с раком крови, помогли Пушкинский музей, сеть «Технопарк», компании Volga Dream и Icon Suit, а также туроператор РАС Group. Собранная сумма пойдет на помощь людям, столкнувшимся с раком крови.
«Каждый год этот вечер для нас становится чем-то очень особенным. Это возможность собрать тех, кто разделяет наши ценности, в одном зале и поддержать наших подопечных», — отметили представители Фонда борьбы с лейкемией.
Фонд борьбы с лейкемией существует с 2014 года и оказывает адресную и системную помощь взрослым с диагнозом «рак крови» по всей России. Помощь от организации получили уже более 12 тыс. человек. Фонд развенчивает стереотипы о раке и повышает уровень осведомленности о лечении онкологических заболеваний.