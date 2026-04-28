Травля и сексизм: Лиза Кудроу рассказала о токсичном поведении сценаристов «Друзей»

Лиза Кудроу в интервью The Times of London рассказала о токсичной обстановке на съемках «Друзей» из-за поведения сценаристов. По ее словам, они травили команду за сорванные дубли и открыто делились сексуальными фантазиями об актрисах.
«За кадром происходили неприятные вещи. Не забывайте, что мы записывались перед живой аудиторией из 400 человек, и, если ты портила реплику одного из сценаристов или она не вызывала идеальной реакции, они могли сказать: «Эта сучка что, читать не умеет? Она даже не старается. Она испортила мою реплику», — сказала Кудроу.
Она добавила, что мужчины допоздна обсуждали свои сексуальные фантазии о Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, но Лиза не обращала на это внимания, поскольку это происходило за закрытыми дверьми. «О, это могло быть жестоко, но эти ребята — а там в основном были мужчины — сидели до трех часов ночи, пытаясь написать сценарий, так что я думала: „Говорите обо мне что угодно за моей спиной, потому что мне все равно“», — рассказала актриса.
О поведении авторов шоу еще в начале 2000-х годов говорила Амани Лайл, работавшая над шестым сезоном «Друзей». Женщина даже подала иск против Warner Bros. Television. Лайл рассказывала, что сценаристы «Друзей» часто отпускали сексуальные и расистские замечания, и, будучи их помощницей, она была вынуждена записывать все, что говорилось в комнате. Дело дошло до Верховного суда, который не удовлетворил иск Амани, посчитав, что «грубое поведение является необходимой частью рабочей среды».
Ранее Кудроу делилась, что в ситкоме ее считали белой вороной. Даже популярность сериала не дала импульса ее карьере.