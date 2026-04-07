Лиза Кудроу рассказала, что ее считали лишней в сериале «Друзья»

Лиза Кудроу из «Друзей» поделилась, что в ситкоме ее считали белой вороной. Даже популярность сериала не дала импульса ее карьере.
«Никому до меня не было дела. В некоторых отделах моего агентства меня просто называли „шестой подругой“. У них не было никакого видения моего будущего и никаких ожиданий относительно того, какой может быть моя карьера. Все сводилось к чему-то вроде: „Ну и повезло же ей, что она попала в этот сериал“», — рассказала Кудроу.
Сериал «Друзья» рассказывал о жизни шестерых друзей (Рейчел, Моники, Фиби, Джоуи, Чендлера и Росса), живущих в Нью-Йорке. Он выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года. Всего было выпущено 10 сезонов, включающих 236 эпизодов.
22 марта на HBO вышел третий и финальный сезон «Возвращения» — легендарной метакомедии о неуклюжей, но обаятельной актрисе ситкомов и героине лучших мемов Валери Чериш, которую играет Лиза Кудроу из «Друзей». Автор «Афиши Daily» Дима Барченков погрузился в феномен популярности актрисы, об этом можно прочитать здесь.