Okko покажет полуфиналы Лиги чемпионов с аудиодорожками для болельщиков разных команд

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Tim Bechervaise/Unsplash

Стриминговый сервис Okko покажет полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА с пятью аудиодорожками на выбор: классический комментарий, отдельные дорожки в поддержку каждой из команд, тифлокомментарий и дорожка с интершумом.

Первый полуфинал «ПСЖ» — «Бавария» пройдет 28 апреля в 22.00 по московскому времени. Основной комментарий обеспечит Владимир Стогниенко. За «Баварию» поболеет Степан Манаков, а за «ПСЖ» — Павел Разживин. Тифлокомментатором выступит Алексей Золин.

Матч «Атлетико Мадрид» — «Арсенал» состоится 29 апреля в 22.00. Основную трансляцию прокомментирует Александр Елагин. Альтернативные дорожки представят Алексей Дурново (за «Атлетико») и Георгий Богус (за «Арсенал»). Тифлокомментарий снова обеспечит Алексей Золин.

Okko эксклюзивно показывает Лигу чемпионов в России. Шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко отметил: «Мы все смотрим футбол по-разному — кто-то просто наслаждается красивой игрой, а кто-то яростно болеет за свою команду. Поэтому идея с разными дорожками комментария кажется нам очень честной: можно выбрать ту подачу, которая ближе именно тебе. Ну и, конечно, важно, чтобы футбол был доступен для всех — поэтому продолжаем делать трансляции с тифлокомментарием».

Расскажите друзьям