Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон на первых кадрах «Истины»

Фильм основан на романе «Тайный дневник Верити» Колин Гувер — автора, известного по бестселлеру «Все закончится на нас». По сюжету писательницу Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон) нанимает Джереми Кроуфорд (Джош Хартнетт), чтобы она завершила успешную серию книг его жены Верити (Энн Хэтэуэй). В процессе работы Лоуэн находит рукопись, которая ставит под сомнение психическое здоровье Верити и ее возможную связь с опубликованными романами.