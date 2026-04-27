Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз

С 21 по 26 апреля продажи книг Григория Остера на Wildberries увеличились почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 220% относительно начала месяца. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.