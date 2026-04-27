Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз

С 21 по 26 апреля продажи книг Григория Остера на Wildberries увеличились почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 220% относительно начала месяца. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Наибольшей популярностью пользуются разные издания цикла стихотворений «Вредные советы».
21 апреля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера из-за того, что в них могут содержаться «сомнительные с педагогической точки зрения установки».
Бастрыкин дал такое поручение на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям. Это произошло после того, как одна из участниц встречи ― депутат Госдумы Мария Бутина ― раскритиковала творчество писателя. Она назвала книги Остера «бомбой замедленного действия в детских душах», усмотрев в них «легитимацию жестокости» и «разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания». Депутат призвала изъять произведения писателя из свободного доступа и провести их «внеплановую проверку».