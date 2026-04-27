У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса

Оригинальную музыкальную тему для сериала написал Дэнни Элфман — обладатель «Эмми», «Грэмми» и номинант на «Оскар». Он известен по саундтрекам более чем к 100 фильмам и 40-летней совместной работе с Тимом Бертоном над фильмами «Бэтмен», «Битлджус», «Эдвард руки-ножницы», «Кошмар перед Рождеством» и «Алиса в Стране чудес».