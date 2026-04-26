Работа над экранизацией игры Watch Dogs еще не завершена

Том Блайт, исполнитель главной роли в фильме по мотивам игры Watch Dogs, сообщил Screen Rant, что работа над картиной все еще ведется.
Фильм не будет прямой адаптацией первоисточника. Лента включит в себя оригинальную историю, разворачивающуюся во вселенной игры Ubisoft. Съемки завершились еще в сентябре 2024 года.
Блайт осторожно ответил, что «пока мало что может рассказать». Однако он уже видел «небольшие фрагменты во время перезаписи диалогов» — и они выглядят «отлично».
Актер поделился: «Я думаю, то, как они написали сценарий… Хотя я сам не особо геймер, я знал игры. Они взяли вселенную и сделали ее о мире, в котором мы живем сегодня. Фильм действительно разрывает на части наш сегодняшний мир — этот онлайн-мир, опасности тотальной взаимосвязи и цифровизации, точно так же, как это делают игры. Да, ответ вышел расплывчатым, но это все, что я могу сказать. Извини, чувак».
Сейчас во франшизе Watch Dogs три полноценных видеоигры, последняя из которых — Watch Dogs: Legion — вышла в 2020 году. В отличие от предыдущих частей в ней нужно играть не за отдельного хакера, а за целую группировку, в которую нужно вербовать новых участников. На Metacritic у Watch Dogs: Legion рейтинг от 70% до 76% в зависимости от платформы.