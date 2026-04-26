Маккенна Грейс показала наряд Дафны для нового сериала по «Скуби-Ду»
В Афинах вводят меры по борьбе с наплывом туристов
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 мая
Режиссер «Зоны интересов» снял короткометражку для Gucci
В Румынии ввели пожизненный срок за умышленное убийство женщин
В Эстонии впервые прошли соревнования по поросячьему визгу
Съемки второго сезона сериала «Чужой: Земля» начнутся уже летом
Энсон Маунт в первом тизере-трейлере четвертого сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры»
Вышел новый трейлер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Уиллем Дефо в новом трейлере «Вечеринки в честь дня рождения»
Дональда Трампа эвакуировали с торжественного ужина в Вашингтоне после стрельбы
Шарлиз Терон забралась на билборд в Нью-Йорке
Алиша Кис рассказала, что женщинам трудно пробиться в музыкальную индустрию
В Турции нашли мраморную статую Афины
Тим Кук назвал Apple Maps своей первой большой ошибкой на посту главы компании
В «Яндекс Переводчике» появился чеченский язык
Павел Дуров опубликовал второй трек под псевдонимом Дурикович
Instagram* начал тестировать приложение для обмена исчезающими фотографиями
Харуки Мураками впервые выпустит роман с женщиной в качестве главной героини
Хелена Бонэм-Картер покинула каст «Белого лотоса». Ее роль перепишут
Чипсы Lay’s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году
15-летний кролик попал в Книгу рекордов Гиннесса
В МВД призвали не переходить по ссылкам вне доменной зоны РФ
Ольга Серябкина воссоединила золотой состав группы Serebro
УрФУ признали вузом с самым большим числом студентов в России
В России пройдет чемпионат по нардам с призовым фондом в 10 млн рублей
Илон Маск выпустил мессенджер XChat
Спин-офф «Пацанов» «Поколение „Ви“» закрыли после двух сезонов

Работа над экранизацией игры Watch Dogs еще не завершена

Иллюстрация: Ubisoft

Том Блайт, исполнитель главной роли в фильме по мотивам игры Watch Dogs, сообщил Screen Rant, что работа над картиной все еще ведется.

Фильм не будет прямой адаптацией первоисточника. Лента включит в себя оригинальную историю, разворачивающуюся во вселенной игры Ubisoft. Съемки завершились еще в сентябре 2024 года.

Блайт осторожно ответил, что «пока мало что может рассказать». Однако он уже видел «небольшие фрагменты во время перезаписи диалогов» — и они выглядят «отлично».

Актер поделился: «Я думаю, то, как они написали сценарий… Хотя я сам не особо геймер, я знал игры. Они взяли вселенную и сделали ее о мире, в котором мы живем сегодня. Фильм действительно разрывает на части наш сегодняшний мир — этот онлайн-мир, опасности тотальной взаимосвязи и цифровизации, точно так же, как это делают игры. Да, ответ вышел расплывчатым, но это все, что я могу сказать. Извини, чувак».

Сейчас во франшизе Watch Dogs три полноценных видеоигры, последняя из которых — Watch Dogs: Legion — вышла в 2020 году. В отличие от предыдущих частей в ней нужно играть не за отдельного хакера, а за целую группировку, в которую нужно вербовать новых участников. На Metacritic у Watch Dogs: Legion рейтинг от 70% до 76% в зависимости от платформы. 

